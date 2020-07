Egy kis pihenő után jövő héten és azután két silverstone-i fordulóval folytatódik az idei csonka Forma-1-es szezon. Lewis Hamilton hazájában tavaly majdnem 400 ezren látogattak ki a versenyhétvégére, és mivel a Mercedes pilótája idén is a bajnoki cím toronymagas esélyese, valószínűleg ezúttal is sokan drukkolnának neki a helyszínen.

De bármennyire is fáj a brit rajongóknak, ahogy az összes eddigi, úgy a silverstone-i két forduló is zártkapus lesz. A rendőrség és a silverstone-i pálya már kiadott figyelmeztetéseket arra vonatkozóan, hogy senki ne menjen a pálya közelébe, most Hamilton is csatlakozott.

“Nem az én dolgom, hogy szabályokat alkossak, és megmondjam az embereknek, mit tegyenek. A tévében azt látom, hogy az emberek próbálják élni az életüket ezekben a nehéz időkben, de ez a dolog csak nem akar véget érni” – mondta Hamilton.

“Ahogy mindig, most is próbálom arra biztatni az embereket, hogy tartsanak távolságot, és maradjanak otthon.”

“Meg tudom érteni, ha a rajongók a pálya közelébe akarnak menni, hogy legalább távolról lássák vagy hallják az autókat. De amennyiben ez emberek csoportosulását jelenti, akkor ez egész biztosan nem jó dolog, és senkinek sem javaslom ezt.”