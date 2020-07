A vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjon a 2. helyről induló Valtteri Bottas a rajtnál a lámpák kialvása előtt bemozdult az autójával, majd megállt, aztán újra elindult, amikor tényleg szabad lett az út.

A finn pilóta öt pozíciót veszített a megtorpanás miatt, de a mindenki által várt büntetés elmarad, Bottas ügyében még vizsgálatot sem jelentettek be.

Az állandó versenyigazgató, Michael Masi a futamot követően magyarázatot adott a furcsa esetre, tisztázta, hogy ahogy 2019-ben Sebastian Vettelnél Szuzukában, úgy a szenzorok alapján most is a megadott távolságon belüli mozgás ahhoz, hogy eljárás induljon. Szemre igen, a szenzorok és a szabályok alapján viszont nem ugrott ki Bottas a startnál.

„A kiugrást részletesen leírja a sportszabályzat, a procedúra évek óta változatlan: a megítélés az autóba szerelt jeladón alapul. Van egy szenzor az aszfaltban is. És van egy kis tolerancia (a mozgásban). Ahogy tavaly Japánban is láthattuk, az dönt. Egyszerűen nem volt mit vizsgálni. Azonnal beszéltünk a mérési felelősökkel, ellenőrizték az adatokat, és ezzel vége is volt a dolognak” – mondta.