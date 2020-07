Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2020-as Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Valtteri Bottas nyerte a Mercedesszel, megelőzve csapattársát, Lewis Hamiltont, valamint a Racing Point mexikóiját, Sergio Perezt.

A péntekre is jellemző hűvös időjárási körülmények között, 17 fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést a pilóták. Először Lando Norris és Kevin Magnussen hajtott a pályára a McLarennel, illetve a Haas-szal. A Hungaroring első két kanyarját porral szórták fel, ugyanis a Forma-3-as versenyen elfolyt az olaj az egyik autóból. A bokszutca nyitása előtt megpróbáltak javítani a helyzeten a pályamunkások.

Just a quick tidy up and spring clean before FP3…#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/RZ5Vs5LjCG

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020