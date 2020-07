Az előrejelzéseknek megfelelően megérkezett a csapadék a Hungaroringre a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésére, amire felemásan reagáltak a csapatok.

Mivel benne van a pakliban, hogy a szombati időmérőn és/vagy a vasárnapi futamon is eshet, a többség igyekezett adatokat gyűjteni az esőgumikkal, mind a kék teljes, mind a zöld átmeneti (intermediate) szetteken.

Esteban Ocon is the first to stick on the intermediate tyres 😳 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Rvu3WgdlGE

Az erőviszonyokat nem tükrözi, ahogy nem is érdem, de az élen végül a ferraris Sebastian Vettel zárt, míg mögötte a mercedeses Valtteri Bottas, majd a mclarenes Carlos Sainz következett.

A legnagyobb távot, 16 kört az Alfa Romeó-s Kimi Räikkönen futotta a vizes pályán.

Mért kört csak 13-an teljesítettek, a többiek – köztük például Lewis Hamilton – csak egy-egy installációs vagy pár „felderítő” kört tettek meg a bokszkijárattól a -bejáratig, a célvonal átszelése nélkül.

Russell 💙 The Rain

The Brit is reunited with the weather which he conquered to qualify P12 last weekend 🌧#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/gNPXBJ0Wkq

— Formula 1 (@F1) July 17, 2020