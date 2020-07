Délelőtt 11 órakor hivatalosan is megkezdődött a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíj versenyhétvégéje, amikor az autók kigurultak a Hungaroringre.

A szürke, felhős körülmények között, 18-19 Celsius-fokos levegő és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajló gyakorláson időnként az eső is szemerkélt, de a pálya mindvégig száraz maradt.

