A Ferrari májusban jelentette be, hogy az idei lesz Sebastian Vettel utolsó szezonja a csapatnál, az utódját is gyorsan megnevezték Carlos Sainz személyében. Vettel azóta helyezkedik, akár a jövőre Aston Martinná váló Racing Pointnál, vagy a Red Bullnál is kiköthet.

Az egyébként pocsék autóval Vettel szezonja is borzalmasan indult: az első osztrák futamon megpördült egy támadási kísérlet közben, és csak egy pontot szerzett, míg a másodikon saját csapattársa, Charles Leclerc már a harmadik kanyarban kiütötte.