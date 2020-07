Olvass tovább

A Mercedes-főnök, Toto Wolff is úgy véli, hogy nálunk erősebb lesz a Red Bull:

„Meggyőződésem, hogy Magyarországon nagyon erősek lesznek. A múltban is mindig nagyon jól mentek ott. Az elmúlt években mi is jobban szerepeltünk ott, de az mindig nehéz hétvége számunkra. A hőség amolyan Achilles-sarkunk, és ahogy az előrejelzésekben láttam, vasárnap 30 fok is lehet. Alaposan fel kell készülnünk, nagyon oda kell figyelnünk majd.”

„Ausztriában a lassú szakaszokon, elsősorban a 3-as, 4-es kanyarban voltunk hátrányban a Red Bull-lal szemben. Mindenütt másutt, az egyenesekben, a gyors kanyarokban mi voltunk jobbak. De a Hungaroring egy egészen más pálya, nagy leszorítóerejű, sok lassú és közepes kanyar, majd meglátjuk, mi lesz” – magyarázta az osztrák.

Bár tavaly Verstappen győzelmi eséllyel vezetett a Magyar Nagydíjon, a holland nem számíthatott csapattársára, Pierre Gaslyra, így a két versenyzővel „támadó” Mercedes levadászta a hollandot.

Ha a statisztikát nézzük, a bajnokcsapatnak nincs sok félnivalója: az elmúlt hét kiadásból négyszer a Mercedes nyert, a Hungaroring ráadásul Lewis Hamilton legsikeresebb versenyhelyszínei közé tartozik, az angol a McLaren és a Mercedes színeiben összesen hét alkalommal(!) nyerte meg a Magyar Nagydíjat.