A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem vette jó néven, hogy a szezonnyitó Osztrák Nagydíj után a mercedeses Valtteri Bottas és a ferraris Charles Leclerc is is hazaugrott Monacóba pár napra, igaz, a finn tartotta magát a szigorú előírásokhoz, a „buborékján” kívüli személyekkel nem találkozott, nem úgy, mint az olasz csapat versenyzője, aki családi bulin vett részt.

Miután Bottast hivatalosan nem ítélte el a felügyelőszervezet, most ismétel is, a Stájer és a hétvégi Magyar Nagydíj között megint elutazik.

„Nincs okom titkolni: ahogy a múltkor, most megint hazamegyek, és természetesen csak azokkal leszek majd, akikkel szabad, akikkel eddig is voltam, azaz a barátnőmmel és az edzőmmel. Ez a terv. Úgy gondolom, jót tesz nekem, hogy egy-két napra kikapcsolhatok, és aztán folytatódhatnak a megbeszélések, mármint a virtuális megbeszélések, a mérnökökkel most ez a módi” – nyilatkozta.