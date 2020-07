Bár a Forma-1-ben pillanatnyilag kiemelt fontosságú a fertőzésmentesség, hiszen a kötelező elkülönítés miatt egyetlen pozitív diagnózis egy fél vagy egész csapatot is kivonhat a forgalomból, a múlt vasárnapi Osztrák Nagydíj győztese és második helyezettje is rizikós utazást vállalt, a héten Valtteri Bottas és Charles Leclerc is – egymástól függetlenül – hazaugrott Monacóba Spielbergből.

Miután a közösségi médiás posztjaikkal „lebuktatták” magukat, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatot indított ellenük a zárt kapus eseményekre vonatkozó szabályok megsértése miatt. Bottasnál mindent rendben találtak, Leclerc-t figyelmeztetésben részesítették.

„Természetesen megtudakoltam, hogy szabad-e elmenni, és igen, szabad” – mondta Bottas. „És amúgy sincs sok különbség aközött, hogy itt maradok ugyanazokkal az emberekkel a buborékunkban, vagy otthon vagyok Monacóban. Szóval úgy döntöttem, hogy hazamegyek, itt, Európában kicsik a távolságok, az utazás nem igazán jelent stresszt.”