„Sokat beszélgettem mostanában Sebastiannal. Én azt javasoltam neki, hogy mindenképp hozza nyilvánosságra a teljes igazságot a Ferrarival való válásáról. Fontos volt ez számára. Sebastian egy végtelenül tehetséges versenyző, ugyanakkor nagyon érzékenyen érinti az igazságtalanság – de most már felszabadult ez alól” – mondta az F1Insider.comnak.

A Vettellel jó barátságot ápoló Bernie Ecclestone is megszólalt, a Forma-1 korábbi ura azt mondta, ő biztatta a németet arra, hogy „borítsa a bilit”.

Bár a Ferrari-főnök Mattia Binotto a 2019-es szezon végétől egészen tavaszig azt mondogatta, a prioritás a négyszeres bajnok megtartása, Sainz leszerződése kapcsán a McLaren irányából korábban kiderült, hogy a tárgyalások már a télen elkezdődtek, majd a szezonnyitó Osztrák Nagydíj előtt maga Vettel tisztázta, hogy valójában nem is tett neki ajánlatot a csapat, májusban egyszerűen azzal hívta a főnök, hogy nem lesz közös folytatás.

A Ferrari még május elején jelentette be, hogy a felek egyetértése alapján nem hosszabbítják meg Sebastian Vettel 2020-ban lejáró szerződését, majd pár nappal később már az utódot is bejelentették a McLarentől érkező Carlos Sainz személyében.

Olvass tovább

„A vezetői hibának nem volt köze ehhez, ilyesmi bármikor történhet” – mondott ellent Ross Brawn elméletének a 89 éves üzletember. „A mezőny szupersztárja, Lewis Hamilton sem remekelt a hétvégén Ausztriában.”

A Red Bull motorsportfőnöke, a Vettellel szintén jó kapcsolatot ápoló Helmut Marko arról beszélt, az is csoda, hogy a német eddig magában tudta tartani a ferraris bánásmódot.

„Az én türelmem nem tartott volna idáig. Az, hogy Sebastian ennyit várt az igazsággal, mutatja, hogy milyen csapatjátékos. Most is ugyanolyan motivált lesz, mint bármikor. A célja az, hogy legyőzze a csapattársát. Vasárnap talán egy kicsit túl motivált is volt a csütörtöki kitálalás után, túl sokat akart” – utalt az osztrák a megpördülésre.