A szezonnyitó Osztrák Nagydíj csütörtöki „sajtónapján” Vettel kiteregette a szennyest, a német elmondta, hogy a döntés őt is meglepetésként érte, a Ferrari nem is tett neki ajánlatot a folytatásra, a főnök, Mattia Binotto egyszer csak azzal hívta, hogy nem lesz hosszabbítás.

Május elején jelentették be, hogy a felek egyetértésével a Ferrari nem hosszabbítja meg Sebastian Vettel 2020-ben lejáró szerződését, majd nem sokkal később az utódot is megnevezték, 2021-től a McLarentől érkező Carlos Sainz vezet majd Charles Leclerc mellett.

Pénteken a Scuderia vezetője is megszólalt, igyekezett feloldani az ellentétet aközött, hogy télen, sőt még tavasszal is azt mondogatta, a négyszeres bajnok megtartása a prioritás, és hogy aztán végül kurtán-furcsán ejtették őt.

„A tél folyamán valóban azt mondtuk neki és a nyilvánosság előtt is, hogy ő az első számú jelöltünk, ezt én is megerősítettem. Az is teljesen normális, hogy a tél folyamán sok pilóta érdeklődött nálunk, hogy akadhat-e lehetőség a Ferrarinál. Kerestek minket, de ez nem változtatott a hozzáállásunkon, Seb volt az első számú jelöltünk” – kezdte Binotto.

„Viszont az azóta történtek, a vírus, a járványhelyzet mindent megváltoztatott, nem is csak az autóversenyzést, hanem az egész világot. Változott a kiadási plafon, sokkal szigorúbb lett, a szabályváltozásokat 2021-ről 2022-re halasztottuk, ami nagyon fontos volt. Az autókat szinte teljesen befagyasztottuk 2020-ról ’21-re, szóval az egész helyzet megváltozott, ráadásul el sem indult az idény, így Sebnek sem volt lehetősége megmutatni, hogy mennyire motivált, hogy a Ferrarinál vezessen, ami persze nem volt szerencsés számára.”

„A leállás alatt újra kellett gondolnunk a helyzetünket, meghoztuk ezt a felelős döntést, amit aztán felé is kommunikáltunk.”

Binotto hozzátette, megérti, hogy Vettelt is meglepte a fordulat:

„Hallottam, hogy azt mondta, meglepetés volt. Hogy emlékszem-e ilyesmire, igen, azt mondanám, hogy igen, és meg is értem őt. Normális, hogy meglepődik az ember. Úgy gondolom, hogy ezért is van az, hogy bár elfogadta a döntést, a mai napig nem örül neki, ami megint csak teljesen normális.”