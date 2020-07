A 2020-as Forma-1-es versenynaptárból egyelőre csak nyolc versenyt ismer a nagyközönség. Hogy mi lesz a szeptemberi, Monzában megrendezendő Olasz Nagydíj után, még homály fedi, ám Chase Carey, a sportág vezérigazgatója szerint akár 18 nagydíjból is állhat az idei szezon, melynek további futamait hamarosan bejelenthetik.

Az utóbbi időkben több potenciális versenyhelyszín neve is felmerült, ám közülük is kiemelkedett a portugáliai Portimao és az olaszországi Mugello. A második olasz futam már “időpontot is kapott”, a nem hivatalos információk szerint a monzai hétvége után, szeptember 11-13-án rendezhetnének F1-es versenyt a Ferrari tulajdonában álló létesítményben.