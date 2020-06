„Nyolc éve nem vezettem rajta, szóval kellett egy kis idő, hogy hozzászokjak, de aztán igazán élveztem” – tette hozzá.

Ha a terv megvalósul, Mugello a monzai Olasz Nagydíj után jön majd a naptárban, és így a Ferrari a hazájában, sőt, a saját pályáján ünnepelheti majd az 1000. Forma-1-es versenyét.

“I think that Mugello 🇮🇹 is one of the favourite tracks for all drivers”: listen to #Seb5’s impressions after he finally gets #BackOnTrack ❤️ #essereFerrari 🔴 #WeGoAgain @MissionWinnow @MugelloCircuit pic.twitter.com/AN0vXmGK4d

