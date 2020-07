Az elmúlt másfél-két hétben a Forma-1-ben is kiemelt témává vált az antirasszizmus, a sokszínűség, a befogadás, a sportág We race as one (egyként versenyzünk) néven saját kampányt is indított. Ennek emblémájául a szivárványt választották, a “központi” dizájn minden autón ott lesz, de a McLarennél ennél tovább mentek, a wokingiak integrálták az MCL35-ös fényezésébe a szivárványt, íme:

Unity. Solidarity. Hope. 🌈🧡 Introducing our new-look MCL35 livery, which incorporates the #WeRaceAsOne rainbow and will proudly carry the ‘End Racism’ message. pic.twitter.com/B6fLeADozM — McLaren (@McLarenF1) July 1, 2020

Világbajnokuk, Lewis Hamilton kezdeményezésére/nyomására a Mercedes még ennél is radikálisabb lépést húzott meg: a rasszizmus elleni küzdelem jeleként a márka hagyományos színét, az ezüstöt feketére cserélték 2020-ra.