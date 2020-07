Hatalmas meglepetés volt, amikor tavasszal kiderült, hogy a Forma-1 korábbi uraként ismert Bernie Ecclestone felesége, az épp fele olyan idős Fabiana gyermeket vár, de nem kacsáról volt szó, az angol üzletember maga is megerősítette a hírt.

Eccelstone-ék az utóbbi időben a hölgy hazájában, Brazíliában éltek “az öreg” kávéültetvényén, ám nemrég Európába, még pontosabban Svájcba költöztek át, hogy ott szülessen meg a kicsi.

Just Bernie (89) called in to the train… at 12.05 fabiana (44)got the baby, son Ace in Interlaken Switzerland . The Mama to Blick: “it was so nice, in 25 minutes the sin was born!” Bernie ‘ I am so pride!”

— roger benoit (@roger_benoit) July 1, 2020