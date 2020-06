Daniel Ricciardo második, egyben utolsó renault-s szezonjának fut neki 2020-ban. Az előző év alapján nem számíthat kiugró eredményekre, de úgy véli, összejöhet ez-az, főleg, hogy a középmezőnyben akár kockázatokat is érdemes lesz vállalni.

„Az a megközelítés, hogy már az idény elején beinduljanak a dolgok. Úgy gondolom, hogy számunkra, itt a középmezőnyben érdemes kockáztatni is, mert többet lehet nyerni, mint veszíteni. Szerintem kockáztatni is fogunk, és remélhetőleg összejön pár jó eredmény is, legyen szó akár nyolc, akár 12-15 futamról, vagy akármennyiről” – nyilatkozta az ausztrál a Sky Sportsnak.

„Készen állok. Nagyon rég volt már egy tisztességes, értelmes versenyem, de szerencsére egyre közelebb a kezdés, a hónap elején pedig már egy kis ízelítőt is kaptunk Ausztriából (a privát teszten)” – mondta már a Renault beharangozójában.

„Izgatottak vagyunk, hiszen újra versenyezni fogunk. Mivel a szezon rövidebb lesz, a pontok még többet érnek majd, és pontosan azokért indulunk már Ausztriában is.”