Olvass tovább

„Nem hiszem, hogy nagyon más lesz az autó, mint amit Ausztráliába vittünk, ugyanis a kényszerszünet alatt nem lehetett rajta dolgozni. Szóval hasonló lesz. A cél az, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, de egyelőre még nem is látjuk, hol is állunk.”

Leclerc azért az esetleges gyengébb versenyképesség, a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések, valamint a sűrű menetrend és a naptár folytatását illető bizonytalanság ellenére is alig várja, hogy újra vezethessen:

„Még a sűrű naptár is tetszik, mondjuk nem lesz könnyű, hogy nem tudjuk, hazamehetünk-e a futamok után, és persze fárasztó is lesz. De annyira hiányzik a versenyzés, hogy ez is rendben van. Egy normális szezonban nem tetszene ez főleg az, hogy azt sem tudjuk, összesen hány pontot lehet majd gyűjteni, de amikor az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e versenyezni, akkor így is oké.”