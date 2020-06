A jövő hétvégén az Osztrák Nagydíjjal elindul a 2020-as, a koronavírus-járvány miatt alaposan megcsúszott világbajnokság.

A globális járványhelyzet, a logisztikai kérdések miatt egyelőre csak nyolc fordulót jelentettek be, a mostani menetrend szeptember elejéig, az Olasz Nagydíjig terjed, bár legrosszabb esetben is jön még néhány további európai és közel-keleti futam.

A renault-s Daniel Ricciardo úgy véli, nem kell ahhoz 21-22 forduló, hogy igazi bajnokot avassanak, a rövidített naptár is rendben lesz:

„Azt mondanám, hogy már most is frankó. Ha csak négy vagy öt futamunk lenne, akkor nem annyira. De elérünk tízig, akkor szerintem elég futamunk lesz ahhoz, hogy kiderüljön, ki a bajnok” – nyilatkozta az Ausztrál Nagydíj szervezői által működtetett In the Fast Lane podcastnek.