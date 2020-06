A jövő hétvégén Ausztriában megkezdődik a 2020-as Forma-1-es szezon, ám a koronavírus-járvány miatt szokatlan körülmények között, egyebek mellett zárt kapuk mögött, helyszíni nézők nélkül zajlanak majd a futamok.

Silverstone-ban elgondolkodtak már azon, hogy kartonnézőket állítsanak a lelátókra, de az F1 vezetése még tovább megy, videón, kivetítőkön és a tévéképernyőkön jelenítik majd meg a szurkolókat.

Az F1 FanCam nevű kezdeményezés keretében szinte bárki felbukkanhat majd a versenyen, elég hozzá egy rövid, legfeljebb 8 másodperces videót rögzítenie magáról (ideális esetben 4K-s, de minimum 1080p-s felbontással, 60-as fps-sel), amelyen kedvenc pilótáját vagy csapatát buzdítja (csapatruházat, zászló, transzparens előny), majd feltölti azt az alábbi Twitter-posztban kattintható oldalon.

Wherever you’re watching the 2020 F1 season you now have the chance to appear on the big screens trackside! 👋#F1FanCam is here – film yourself cheering on your favourite driver or team and share it with us 🎬

And you could end up watching yourself on race weekends! 🙂#F1

— Formula 1 (@F1) June 23, 2020