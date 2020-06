Jelenleg a Williams eladó, a McLaren újabb adósságokba verné magát, hogy túléljen, és a Haas jövője is messze van a biztostól. Egyelőre nem tudni, hogy a csapat jövőre is ott lesz-e a rajtrácson.

A koronavírus-járvány alaposan odacsapott a Forma-1-nek, a szezon csúszása főleg a kisebb csapatokat viseli meg anyagilag. A legutóbbi gazdasági világválságot is megérezte a sorozat, akkor a Toyota és a BMW ki is szállt.

Olvass tovább

A Haas csapatfőnöke szerint a Forma-1-nek felkészültnek kellene lennie a hasonló helyzetekre. “Nem reagálnunk, hanem előre gondolkodnunk kellene” – vélekedett Steiner.

“Abban reménykedem, hogy a járványnak az lesz a tanulsága, hogy szükségünk van egy biztonsági hálóra, afféle vésztartalékra. Nincs semmink, csak simán belefutottunk ebbe a válságba.”

“A jó hír, hogy senki sem pánikolt. Most legalább mindenki elgondolkozik azon, hogyan kellene ezt jól csinálnunk.”

“Mindig túl késő. A költségplafont már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni, de remélem, így is túlleszünk ezen, és tanulunk is belőle.”