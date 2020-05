Keserves idők jártak az egykor szebb napokat látott Williamsre az utóbbi pár évben, ami a cég pénzügyi teljesítményén is meglátszik.

A friss, 2019-es beszámoló szerint a 2018-as 12,9 millió fontos nyereséget követően tavaly 13 millió fontos veszteséget termelt a cégcsoport – a Forma-1-es bevételek az előző évi 130,7 millióról 95,4 millióra estek vissza, amit a mérnöki szolgáltatásokat nyújtó leányvállalat, a Williams Advanced Engineering növekedése ellensúlyozott valamelyest.

Az utóbbi cégben ugyanakkor már csak kisebbségi tulajdonos a Williams, tavaly év végén többségi tulajdonrészt szerzett benne egy külső befektető.

Williams can confirm it has terminated its sponsorship arrangements with ROKiT effective immediately. pic.twitter.com/f2vgYDyRi7

