A Racing Pointnak köszönhetően újra 2020-as Forma-1-es autó gurult pályára ma, a középcsapat a központjuk mellett fekvő silverstone-i pályán tesztel.

A múlt héten már a Mercedes is tartott szezon előtti felkészülést ugyanott, tegnap és ma pedig a Renault gyakorol a Red Bull Ringen, de mindkét csapat a már szabadon használható 2018-as modelljét küldte pályára, míg a Racing Point a második forgatási napját (kemény demógumik, legfeljebb 100 km-s táv) használta ki Lance Stroll-lal.

📂 File under: Things you love to see 😍@lance_stroll and the RP20 back in action at @SilverstoneUK! 😆#F1 pic.twitter.com/Rebs1YUYSO

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) June 17, 2020