A sportág vezetése ugyanakkor még a júliusi szezonkezdet előttre ígéri a végleges naptárt:

„Jelentős haladást értünk el a jelenlegi és új versenyszervezőkkel az új naptárt illetően, különösen biztatónak találtuk az új helyszínek érdeklődését a 2020-as Forma-1-es versenyrendezést illetően. Tisztában vagyunk vele, hogy bizonytalan, bonyolult időszak ez az egész világ számára, mi pedig óvatosan és rugalmasan állunk a 2020-as idényhez. Részletes és erős biztonsági terveink vannak, hogy a lehető legbiztonságosabban kezdjük a szezont” – állt a közleményben.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020