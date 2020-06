Bő három hét múlva elindul a 2020-as Forma-1-es világbajnokság a Red Bull Ring-i Osztrák Nagydíjjal.

Mivel a versenyzőkre és a csapattagokra is ráfér a gyakorlás, több alakulat is privát tesztekkel melegít a szezonnyitóra – a Mercedes ma és holnap dolgozik Silverstone-ban, hamarosan a Ferrari is pályára lép.

Az biztos, hogy a 2019-ben a konstruktőri bajnokság 4. helyén záró McLaren kimarad ebből, ugyanis egyszerűen nem tudnak autót adni Carlos Sainz és Lando Norris alá.

A szabályok szerint az aktuális és az előző évi modellel tilos a tesztelés, és bár a 2018-as járgányban is a mostani partner, a Renault erőforrása dolgozott, de a csapatfőnök, Andreas Sield szavaiból az hámozható ki, hogy miután a McLaren 2021-től már újra a Mercedes erőforrásait használja majd, a franciák betartanak nekik. A wokingi alakulat 2015-17 között a Honda motorjaival ment, de az idő előtti szakítás után nyilván tőlük sem várhatnak segítséget.