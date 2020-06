Pár napja hivatalossá vált, hogy július elején, Ausztriában elkezdődik a 2020-as Forma-1-es szezon.

Már írtunk róla, hogy egyes versenyzők különböző gokartokkal-autókkal gyakorolnak itt-ott a visszatérés előtt, de a Mercedes komolyabb szinten készül: a hatszoros bajnok alakulat a jövő héten két napot tölt majd teszteléssel Silverstone-ban, Valtteri Bottas (kedd) és Lewis Hamilton (szerda) a 2018-as autót vezeti majd, míg a csapat a versenyhétvégés rutinokat, protokollokat gyakorolja majd.

NEWS: We’ll be back on track next week @SilverstoneUK!

Valtteri (Tuesday) and Lewis (Wednesday) will drive the 2018 Mercedes W09 in a two-day test as the team practises protocols ahead of returning to racing in Austria next month 👊 pic.twitter.com/yMOTqnajiA

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 4, 2020