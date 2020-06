A tervek jól hangzanak, de maga a Forma-1 szakértői stábjának vezetője, Pat Symonds is elismeri, hogy a csapattagok között lehetetlen lesz tartani a távolságot.

A Forma-1 ma délelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy júliusban elindul a 2020-as világbajnokság. A száguldó cirkusz hat európai helyszínen nyolc futamot zavar le 10 hét alatt, a nagydíjak koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében mind zárt kapuk mellett, nézők nélkül, csökkentett csapatlétszámmal, charteres utaztatással, bokszutcai szeparációval, rendszeres teszteléssel zajlanak majd.

Olvass tovább

„Hihetetlenül összetett feladat ez, ami napról napra változhat, ahogy az előírások és az ismereteink is változnak, de a biztonságot helyezzük minden elé, ez kulcsfontosságú. A buborékokon belül is lesznek buborékok. Igyekszünk a közismerten hatékony távolságtartás híján is fenntartani a lehető legmagasabb szintű izolációt.”

Bár korábban több pilóta is utalt, arra, hogy mennyire furcsa lesz üres lelátók előtt versenyezni, Symonds szerint a versenyzők így is nagyon motiváltak lesznek:

„Amint bekötik őket az autókba, amint lecsukódnak a sisakrostélyok, csak egyetlen dolog számít majd: a győzelem. Ausztriában minden más lesz, a régi rutinokon változtatni kell, de ugyanolyan izgalmas lesz, mint bármikor, vagy akár még izgalmasabb is, ugyanis sűrűbb lesz a menetrend. Folyamatosan csúcsformában kell majd lenni, ami szerintem nagyszerű szezont produkálhat.”

