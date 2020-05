Ahogy mostanra köztudott, a Ferrari a felek közös megegyezése alapján nem hosszabbít szerződést Sebastian Vettellel, a négyszeres világbajnok hat közös év után 2020 végén elhagyja a csapatot.

A szakításban egyértelműen szerepet játszik, hogy elődjéhez, Fernando Alonsóhoz hasonlóan Vettel sem tudott világbajnoki címet nyerni a csapattal, de a volt Ferrari-pilóta Felipe Massa szerint ez messze nem csak a pilóta sara.

„Hogy meglepett-e a szakítás? Nem. Mindenkinek eljön az ideje. Versenyzőként nagyon tisztelem Sebastiant – mindenért, amit elért a karrierje során. A sok bajnoki címért, a sok futamgyőzelemért, a ferraris eredményeiért is, hiszen véleményem szerint ott is nagyon jó munkát végzett, sok futamot nyert, versenyben volt a bajnoki címért. És az is tény, hogy sosem volt bajnoki győzelemre alkalmas autója (a Ferrarinál). Közel volt, de sosem az övé volt a leggyorsabb autó” – mondta a brit Sky Sportsnak a Scuderiánál 2006 és 2013 között szolgáló brazil.