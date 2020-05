Olvass tovább

„Egyetlen futamunk, de még egy edzésünk sem volt idén. Csak a téli teszteket teljesítettük. Akkor biztatóan szerepeltünk, de hogy őszinte legyek, nem tudom, milyen versenyképes az autónk. Elemzéseink vannak, de amíg nem teljesítünk egy rendes időmérőt, nem tudhatjuk” – mondta a csapatfőnök Cyril Abiteboul a Motorsport.com kérdésére.

„Az autó versenyképessége általában a csapat versenyképességét is mutatja, ezért mielőtt valami hirtelen döntést hoznánk, szeretném látni, mire kell költenünk a pénzünket. Úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk tisztán látni, biztosan a jó döntést hozni, ugyanis a következő versenyzői döntés valószínűleg azt jelenti, hogy a 2021-re érkező pilóta 2022-ben is nálunk vezet majd.”

„Emellett később azt is látjuk majd, mennyiben változik a jövő képe a szabályváltozások kapcsán. A céljaink nem változtak, ezért a megfelelő versenyzőt kell megtalálnunk. Most volt néhány dominó, és szerintem lesznek még továbbiak is, de csak pár hónap múlva. Mi a második hullámban leszünk majd ott, nem előbb.”

Abiteboul hozzátette, hogy „csalódott volt”, amiért Ricciardo alig egy év után a távozás mellett döntött, főképp, hogy 2019 során számos változás ment végbe a csapaton belül, szerette volna ezek eredményét látni az ausztrállal. A francia azt is csodálkozva látta, hogy a Ferrari és a McLaren milyen gyorsan pörgette, ösztökélte a mozgásokat.

„Ha jobb autónk lett volna tavaly, most nem lenne ez a téma, ahogy azt is tudjuk, hogy ha jobb az autónk, jobb versenyzőt is tudunk fogni, szóval erre is koncentrálunk. Az új szabályokra, az új keretekre összpontosítottunk. Az F1-es jövőnk biztosítása volt a fő. De Daniel döntött, így mi is továbblépünk.”

