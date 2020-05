Most, az autóipart kimondottan súlyosan érintő koronavírus-járványt a Renault is megszenvedi, drasztikus megszorításokra készülnek az állami résztulajdonú cégnél, sőt, a pénzügyminiszter, Bruno Le Maire az Europe 1 rádiónak azt nyilatkozta, komoly állami segítség nélkül a márka „eltűnhet”.

Olvass tovább

Az F1-es főnök, Cyril Abiteboul a Motorsport.comnak azt állítja, nincs szó ilyenről, épp ellenkezőleg:

„Komoly válság ez, egyelőre nehéz megbecsülni, milyen hatással is lesz a világgazdaságra, de az F1-ben is történnek dolgok: a bevételek egyenlőbb elosztása, az alacsonyabb kiadási plafon – az eredeti terveknél sokkal alacsonyabb –, amelyek nagyon jók számunkra. Sokkal jobb lesz az üzleti modell. Ha a feltételek eddig is megfeleltek az autógyártóknak az F1-es részvételhez, akkor a jövőben csak még jobbak lesznek.”

Abiteboul hangsúlyozta, hogy a Renault elkötelezett a Forma-1 mellett:

„A hetvenes évek óta jelen vagyunk a Forma-1-ben. Lojálisak voltunk az F1-hez, és szerintem fontos, hogy a jövőben is hűek maradjunk a gyökereinkhez, a múltunkhoz, és nem is csak a hűség miatt, hanem mert ezzel a narratívával meg lehet szólítani a jelenlegi és leendő vásárlóinkat is.”

„Az autósport egyedi értéket ad az autógyártáshoz. Ezért is hiszünk benne, ahogy a többi marketingtevékenységünkben is, azzal a különbséggel, hogy ez egy sport és hogy élenjár a műszaki fejlődésben. És a versenyzés szenvedély is, a Renault pedig maga is szenvedély. Ezért vagyunk az F1-ben már évtizedek óta, és ezért leszünk még nagyon hosszú ideig.”

Kövess minket a Facebook-on!