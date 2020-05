Daniel Ricciardo csak 2019-ben állt munkába a Renault-nál, de már a múlt héten eldőlt, hogy 2020 végén búcsúzik is a franciáktól, a Carlos Sainz távozásával megüresedő helyet foglalja el a McLarennél.

Az ausztrál döntése nem volt meglepő, figyelembe véve, hogy a csapat a 2018-as konstruktőri 4. hely után tavaly nem előrelépett, hanem visszacsúszott, de lehetséges, hogy nem ez volt az egyedüli ok, talán más, bennfentes infók is közrejátszottak.

Francia források mellett a Reuters is arról tudósít, hogy a Renault a koronavírus-járvány hatásaira reagálva május végén komoly, 2 milliárd eurós megszorítási csomagot jelenthet be, ami az utcai autók gyártása mellett a Forma-1-es projektet is érintheti.

Bár a Renault F1-es főnöke, Cyril Abiteboul még két hete is arról beszélt, hogy kitartanak a száguldó cirkusz mellett, és jó néhány más csapat előbb mehet csődbe, szállhat ki, mint ők, már az is jelentősen ronthatja a kilátásaikat, ha a nagyokhoz képest eddig is alacsony költségvetésüket még szűkebbre húzzák majd, úgy ugyanis még nehezebbé válhat a középmezőnyből való kitörés.

