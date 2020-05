A kis Schumi tavaly mutatkozott be a Forma-2-ben, és bár az első év nem sikerült valami erősen – csak a Hungaroringen nyert egy futamot –, a Ferrari neveltjeként, ezzel a névvel így is jó esélye van az F1-re.

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher 2012 végén vonult vissza végleg a Forma-1-ből – és sajnos 2013-as balesete óta a nyilvánosságtól is –, de fia, a most 21 éves Mick azon dolgozik, hogy hamarosan újra ott lehessen a nagy név a száguldó cirkuszban.

A volt Prost-, Sauber-, Jordan-, Williams- és BMW-versenyző, Nick Heidfeld megkockáztatja, hogy akár már 2020-ban az F1-ben láthatjuk a kis Schumachert.

„Nem lepne meg, ha Micket már idén az autóban látnánk. Ha jól szerepel a Forma-2-ben, Giovinazzi pedig a tavalyinál is jobban bukdácsol, nem lenne meglepő, ha a szezon közepétől Mické lenne az ülés” – nyilatkozta a német Skynak.

Bár a család és ő maga sem akarja siettetni a dolgot, Schumacher számára talán visszautasíthatatlan lenne egy ilyen felkérés, ugyanis az F1-es szerepléshez szükséges szuperlicencpontjainak egy része idén elévül, így ha most nem lép be, gyengébb Forma-2-es szereplés esetén egy-két évre kizárhatja magát a Forma-1-ből, ráadásul komoly konkurenciája is van házon belül, a Ferrari akadémiájánál ott van a fő rivális, az igen tehetséges orosz ifjonc, Robert Svarcman, de a szintén F1-es palánta Giuliano Alesi és Charles Leclerc öccse, Arthur is.

