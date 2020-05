Olvass tovább

„De nem akarok bajba kerülni. Mindenkinek megvan a saját véleménye, a saját elképzelése. A színfalak mögött zajlott ez-az, voltak megbeszélések. Egyesek nagyon ügyesen tárgyaltak.”

Ricciardo megüresedő helyével a Renault 2005-2006-os világbajnokát, a Forma-1-es visszatérési lehetőséget kereső Fernando Alonsót hozták hírbe. Grosjean szerint ez lehet a következő nagy durranás.

„Szerintem még nem ért véget a sztori, a Renault-nál még ott a szabad hely. Halljuk az alonsós pletykákat. Miért is ne? Úgy gondolom, sok minden megy még a háttérben, a saga még nem ért véget.”

Alonso a visszatéréssel rekordot állítana fel, hiszen az F1 történetében senki sem vezetett még három különböző időszakban ugyanannál a csapatnál. Grosjean, aki a spanyol második 2008-2009-es renault-s időszakában rövid ideig a kétszeres bajnok csapattársa volt, azt mondja, a harmadik „menet” akár jól is elsülhet.

„Egyértelműen nagyszerű versenyző, aki mindig nagyon keményen dolgozott. Volt már egy renault-s visszatérése, de 2009-ben nem volt valami jó az autó, ezt én is tanúsíthatom. Az nem jött össze neki. De miért is ne próbálja meg újra? Pozitív dolog is lehet. Persze ezzel egy ülést is elfoglalna, pedig amúgy sincs sok.”

„A pénzügyi helyzet miatt is érdekes ez. Egyetlen cég sincs most a legjobb állapotban. Meglátjuk, mi lesz.”

Kövess minket a Facebook-on!