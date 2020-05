A mozgásokat követően a négyszeres világbajnok egyelőre ülés nélkül áll 2021-re, ahogy a Renault-nál is felszabadul egy hely, de a két dologból nem következik, hogy Vettel a francia csapatnál köt ki, hiszen egyelőre a Mercedes sem igazolt még senkit a jövő évre, ahogy Fernando Alonso is keresi a visszatérés lehetőségét.

Olvass tovább

A német Motorsport-Total úgy tudja, hogy a Renault F1-es főnöke, Cyril Abiteboul megkereste Bottas menedzserét, Didier Cotont, természetesen arról érdeklődött, hogy a finnt érdekelné-e az ülés, tárgyalhatnak-e a szerződésről.

Míg Lewis Hamilton szerződéshosszabbítása biztosra vehető, Bottas helyzete már sokkal bizonytalanabb a Mercedesnél, ezért a finn nyitott lehet arra, hogy ahelyett, hogy hosszú kivárás után esetlegesen újraszerződtessék másodhegedűsként a bajnokcsapatnál, inkább első számú versenyző legyen egy másik alakulatnál, feltehetően jobb fizetésért is.

Bottas ráadásul nem is lehet biztos abban, hogy őt választják, hiszen már házon belül is van fiatal jelöltje a Mercedesnek, a saját nevelésű George Russell, és persze Vettel is a piacon van.

Ha a finn megegyezik a Renault-val, azzal megnyithatja az utat Vettel előtt a Mercedesnél, viszont blokkolja Alonso F1-es visszatérését, míg ha marad a Mercinél, a négyszeres világbajnokot kényszerítheti visszavonulásra, ellenben lehetőséget hagy a kétszeres bajnok spanyolnak.

Kövess minket a Facebook-on!