Bár a Forma-1-es szabályrendszer már 1946-tól létezett, a világbajnokság csak négy évvel később indult el, pontosan 70 évvel ezelőtt, 1950. május 13-án tartották az első versenyt.

A Forma-1 hivatalos oldalának összeállítása nyomán íme néhány érdekesség a legelső F1-es világbajnoki futamról.

To triumphs. To passion. To daredevils and mould-breaking heroes.

To the history already written, and to come.

Today we celebrate our first ever race back in 1950 – and all the highs, lows, champions and legends that have followed.#F1 #F170 pic.twitter.com/shrpB4mQRb

— Formula 1 (@F1) May 13, 2020