A Williamsnél a Forma-1-es projekt közvetlen, átfogó irányítására új vezetői posztot hoztak létre F1-es ügyvezető igazgató néven, melyet június 1-jétől Simon Roberts tölt majd be.

Roberts 2003 óta dolgozik a Forma-1-ben, azóta a McLarennél, a Force Indiánál, majd újra a McLarennél töltött be közép-, majd felsővezetői posztokat.

The team is delighted to appoint Simon Roberts to the newly established position of Managing Director F1.

