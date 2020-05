Az F1-ben 2010-ben bemutatkozott Nico Hülkenbergnak ugyan nem sikerült beváltania az alsóbb kategóriákban nyújtott teljesítményével megalapozott elvárásokat, de a német kétségkívül kompetens versenyző volt, sokakat meglepett, hogy miután a Renault a lecserélése mellett döntött, nem tudott magának helyet szerezni a Forma-1-ben 2020-ra, mondjuk a Haasnál.

A 32 éves német az idei évet otthon tölti – a koronavírus-járvány miatt nem is nagyon másképp, mint aktív kollégái –, de nem zárja ki a visszatérést.

„Meglátjuk, mi lesz. Nagyon is lenne hozzá kedvem, egyelőre ez is a célom. De pillanatnyilag nehéz megmondani, mi lehet. Nagyon sok tényező játszik szerepet, ráadásul most minden egy kicsit a feje tetejére is állt. De továbbra is tartom a kapcsolatot F1-es szereplőkkel. Korai még bármit is mondani, de ha lesz valami lehetőség, meg fogom ragadni. Ha jó, izgalmas lehetőség, mindenképp hajtani fogok rá” – nyilatkozta a CNN-nek.