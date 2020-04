„Bőven lesz még időnk a következő hetekben, hiszen úgy fest, hogy sajnos jó ideig nem lesz még verseny. Az előttünk álló időben biztosan haladunk majd ezzel. Fennáll a lehetősége, hogy az első verseny előtt kell meghozni a döntést – haladni fogunk a témával, de szerintem nincs határidő. Hogy az első futam előtt lezárjuk-e vagy sem, az azon is múlik, mikor is lesz az” – magyarázta.

A pillanatnyi állás – vagy inkább remények – szerint a 2020-as Forma-1 idény júliusban kezdődhetne Ausztriában, majd Silverstone-ban folytatódna egy, két, akár három futammal. Az F1 vezetése 15-18 futamot emleget, de könnyen lehet, hogy ennél sokkal kevesebb lesz – a világbajnokság minősítéséhez legalább nyolc verseny kell.

Vettel úgy véli, a futamok száma nem befolyásolja a versenyek és a végeredmény értékét.

„A szezon az szezon, akár 10, akár 20, akár 25 futamból áll. Így is, úgy is a lehető legmagasabb szinten kell teljesíteni, kevesebb futamnál pedig még fontosabbak is az egyes versenyek. A világbajnokság pedig akkor is világbajnokság, az nem rövid, eleve egy versenyhétvége sem rövid, szóval akár csak 10 futam esetén is nagyon sok mindent kellene jól csinálni” – mondta.