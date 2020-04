A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff az Österreichnak adott interjút, amelyben a Forma-1 leállása, az idény újraindulása mellett a Lewis Hamiltonnal való viszonyáról is beszélt.

Emlékezetes, hogy Melbourne-ben a hatszoros világbajnok a globálisan akkor kibontakozó koronavírus-járvány kapcsán azt nyilatkozta, nem is érti, miért utaztak el az Ausztrál Nagydíjra, egyetlen magyarázatként azt tudta felhozni, hogy „a pénz beszél”.

Egyesek felvetették, hogy az angol nem csak, vagy nem elsősorban a Forma-1 vezetésre, hanem a Mercedesre és a csapatfőnök Toto Wolffra célzott, hiszen mint utólag kiderült, az osztrák a versenyhétvége megtartása mellett állók táborába tartozott egészen addig, amíg az anyacég Daimler péntek hajnalban az ellenkezőjére nem utasította.

Wolff az interjúban kategorikusan cáfolta, hogy Melbourne-ben összekaptak Hamiltonnal:

„Ez teljes nonszensz! Lewisszal folyamatos kapcsolatban voltunk Ausztráliában, beleértve a lefújást hozó éjszakát is. Ahogy most is minden nap beszélünk. A kapcsolatunk jobb, mint valaha” – állította.

Wolff és Hamilton mercedeses szerződése is kifut idén, de a főnök azt mondja, a jövőt illetően sincs semmi probléma, nem készül semmi meglepetés:

„A jövőnkről is beszélünk minden egyes nap. De semmi dráma, minden arra mutat, hogy ugyanúgy folytatjuk, mint eddig.”