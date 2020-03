A koronavírus-járvány terjedése miatt az országok sorra rendelnek el utazási tilalmakat, fújják le a tömegrendezvényeket, zárják be az iskolákat, világszerte törlik, halasztják el a sporteseményeket, a Forma-1 álláspontja továbbra is az, hogy a hétvégén következő Ausztrál Nagydíjat a terveknek megfelelően megtartják.

A szezonnyitó csütörtöki sajtónapján a címvédő Lewis Hamilton hat világbajnoki címének tekintélyét kihasználva nyíltan kritizálta a fenti hozzáállást:

„Nagyon meglep, hogy itt vagyunk. Jó dolog futamokat rendezni, de megdöbbentő, hogy mi most itt vagyunk. És annyi néző is eljött ma. Úgy tűnik, az egész világ reagál, talán ha egy kicsit késve is, de látjuk, hogy Trump (Donald, amerikai elnök) is lezárja a határokat az európaiak előtt, az NBA szezonját is felfüggesztették. A Forma-1 mégis megy tovább” – kezdte a csütörtöki versenyző sajtótájékoztatón.