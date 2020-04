Az első nyolc futam törlését/elhalasztását követően jelenleg a június közepi Kanadai Nagydíj a 2020-as Forma-1-es naptár első „élő” futama, de könnyen lehet, hogy húsvét után a montreali versenyt is kilövik, ahogy a Francia, az Osztrák és a Brit Nagydíj megtartása is kérdéses.

A brit Sky Sportsnak nyilatkozva a Racing Point főnöke, Otmar Szafnauer pesszimistán beszélt az eredetileg rekordhosszú, 22 fordulósnak szánt idény elindulásáról:

„Talán Franciaországban kezdünk, talán Silverstone-ban. Úgy tudom, Kanadát még nem fújták le, de optimistán nézve is június, július, de akár augusztus is lehet, mire nekivágunk. Nagyon nehéz ezt megtippelni, nagyon nehéz most elképzelni, hogyan fest majd a jövő” – mondta.

A Forma-1 vezetése legutóbbi megszólalása idején 15-18, az idény második felébe sűrített, akár kétnaposra rövidített versenyhétvégékkel számolt, de a globális koronavírus-járvány jelenlegi helyzetét látva ez nem tűnik reálisnak.

Két hét múlva az F1 fejesei és a csapatok újra áttekintik a szituációt.