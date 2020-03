Bár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem hirdetett tendert új belépők számára, sőt, amennyire lehet tudni, egyelőre nem is készülnek ilyesmire, a tavaly ősszel felbukkant reménybeli csapatnál továbbra is folyik a felkészülés.

A Panthera Team Asia társalapítója, Benjamin Durand egy friss interjúban így beszélt:

„A projektünk továbbra is halad, de korai lenne még bármit bejelentenünk. Továbbra is tárgyalunk az érintettekkel, az FIA-val és az F1-gyel is. Emellett több motorgyártóval is megbeszéléseket kezdeményeztünk, akik hajlandóak lennének egyéb elemeket is szállítani az autóhoz, de szerződést még nem kötöttünk” – idézte az Autosport.pt.

Durand elismerte, hogy az eredetileg kitűzött 2021-es beszállási cél nem feltétlenül teljesül majd:

„Az első szezonunk azon múlik, mikorra kaphatunk indulási engedélyt, szóval egyelőre minden lehetőséget vizsgálunk.”

Mivel a koronavírus-járvány miatt a Forma-1 2020-as szezonjának első harmada-fele elmaradhat, és az sem kizárt, hogy ’20–21-es szuperszezont láthatunk, ráadásul a jövő évi szabályváltozások bevezetését is 2022-re halasztották, gyakorlatilag kizárt, hogy a Panthera már jövőre a rajtrácson legyen.