„Számos korlátozással igyekszünk minimalizálni a fertőzés kockázatát, ez viszont befolyásolja a fejlesztési kapacitásunkat. Most természetesen minden áll. A gyárlezárás előtt igyekeztünk a különböző naptárvázlatok alapján újratervezni a fejlesztési programjainkat, de nyilván látnunk kell, hogyan alakul a koronavírus-járvány és hogy milyen hatással lesz a tevékenységünkre” – magyarázta a Forma-1 hivatalos oldalán.

Az olaszországi központú Ferrari különösen erősen érzékeli a járvány hatásait, a csapatfőnök, Mattia Binotto friss interjújában arról beszélt, hogy bármilyen lépésre készek házon belül és az F1 érdekében is.

Ahogy az élet minden területét, a Forma-1-et is súlyosan érinti a globális koronavírus-járvány.

Olvass tovább

Maranellóban legalább április 2-ig áll a munka

„Csak akkor látjuk majd jobban, hogy mivel állhatunk elő az év első futamára. Még meg kell látnunk, hogyan alakul a helyzet, de természetesen szeretnénk minél előbb versenyezni, amint a körülmények lehetővé teszik. Ami minket illet, készek vagyunk támogatni az F1-et és az FIA-t ebben a kényes helyzetben.”

„Nyugalomra van most szükség, legyünk a családjainkkal, töltődjünk fel. A háromhetes szünet – a nyári szünet előzetes letöltése – lehetőséget ad erre a feltöltődésre, hogy aztán keményen dolgozhassunk a következő hónapokban, amikor egyszerre két kihívásnak is meg kell felelnünk: a 2020-as szezon és a 2021-es felkészülés kihívásának.”

A 2021-es felkészülés persze még nem biztos, ugyanis a sportág szereplői ma egyeztetnek arról, hogy a jövő évre szánt nagy szabályváltozások bevezetését 2022-re halasszák.

„Lesz egy konferenciahívásunk az F1-gyel, az FIA-val és a csapatokkal, hogy áttekintsük a helyzetet, nem is csak az idei, hanem a jövő évet illetően” – erősítette meg a sajtóhíreket Binotto.

„Minden szempontot alaposan mérlegelnünk kell, és át kell gondolnunk a 2021-es műszaki szabályok elhalasztását is. Akármi is legyen, a Ferrari kész vállalni a sportág érdekében szükséges döntés felelősségét, most nem lehet önzőzni, taktikázni” – szögezte le.