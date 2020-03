Nyögvenyelősen, kelletlenül ugyan, de múlt péntekre törölték a Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat, miután a McLaren egyik csapattagjánál koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak.

A karanténba került mclareneseken kívül – akik mind jól vannak – az F1-esek mind hazautaztak, a versenycsapatok is kéthetes elkülönítést vállaltak, a Ferrari teljesen lehúzta a rolót, így nem is csoda, hogy az erre a hétvégére tervezett Bahreini és az április eleji Vietnámi Nagydíjat is elhalasztották.

A Kínai Nagydíjat már hetekkel ezelőtt elnapolták, és minden bizonnyal hamarosan bejelentik, hogy a májusi Holland, Spanyol és Monacói Nagydíjat sem rendezik meg az eredeti időpontokban.

Hogy mikor kezdődik el a szezon, sőt, elkezdődik-e egyáltalán? Egyelőre senki sem tudja.

„Lesz idén versenyzés? Őszintén mondom, hogy fogalmam sincs” – nyilatkozta a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner a holland Ziggo Sportnak.

„A következő napokban kiderül, hogyan nézhet ki az idény. Én arra számítok, hogy fogunk versenyezni. Remélhetőleg a világnak sikerül ellenőrzés alá vonni a vírust és újra nekifuthatunk” – folytatta.

A Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn a Sky Sportsnak azt nyilatkozta a hétvégén, hogy 17-18 futammal terveznek, az augusztusi nyári szünetben is lehetnek majd nagydíjak, a naptár sűrítését pedig a versenyhétvégék kétnaposra rövidítésével igyekeznek majd ellensúlyozni.