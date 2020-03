Az F1 rövid közleményben azt is hozzátette, hogy a szezon május végén indulhat, azaz a május első két hétvégéjére szánt Holland és Spanyol Nagydíj is elmaradhat – mindkét szervező megerősítette, hogy vizsgálják a helyzetet, egyeztetnek az F1 vezetésével a lehetséges opciókról.

Op basis van de recentelijke berichtgeving van Formula One Management en FIA zijn wij met hen in gezamenlijk overleg over de mogelijke consequenties voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Lees meer op: https://t.co/eePZWSmslz pic.twitter.com/y1amWylAJR — Dutch Grand Prix (@f1_dutchgp) March 13, 2020

A Forma-1 sportszakmai vezetője, Ross Brawn a brit Sky Sportsnak nyilatkozott a 2020-as idényt illető kilátásokról, elképzelésekről.

„Talán jön egy kis szünet, egy kis leállás, azt mondjuk, most nem lesznek futamok az év kezdetén, megvizsgáljuk, hogy lehet áthelyezni a futamokat. Úgy gondolom, hogy az augusztusi nyári szünet több hétvégét is kínál, és szerintem egész tisztességes naptárt rakhatunk össze az év további részére. Másképp néz majd ki, de így elégséges és izgalmas futamunk lehet. Szóval a szezon később kezdődik majd, de szerintem nem lesz kevésbé szórakoztató” – magyarázta.

„Sok más sporthoz hasonlóan az F1 is ismeretlen terepen jár most, de én nagyon bízom benne, hogy 17-18 vagy akár még több futamból álló bajnokságunk lehet idén is. Szerintem össze lehet ezt hozni – persze attól is függ, mikor indulhat el az idény.”

Mivel a versenynaptár eleve nagyon sűrű volt, még a nyári szünet felhasználásával is elkerülhetetlen lesz, hogy az átrendezés után tripla hétvége, hétvégék alakuljanak ki.

„Már felmerült, hogy kétnapos hétvégéket tartsunk, ezekkel a tripla versenyhétvégék is megvalósíthatók lennének” – mondta erről.