A kezdésre egyetlen újdonság maradt: az idei Renault-t a nagyközönség most láthatta először teljes valójában – a szezonindító rendezvényen csak számítógépes grafikákon mutattak részleteket, az elmúlt napokban pedig fekete-fehér, torzított fotókat és videót adott ki a csapat -, most kiderült, hogy az RS20-as szinte teljes egészében fekete festést kapott. A csapat gyorsan tisztázta, hogy az idény kezdetével visszatér majd a sárga szín is (lásd alul!).

Missing our yellow? Don’t worry, we’ll be back to full colour for the season start. In the meantime, feast on the Renault #RS20‘s very first laps from our Filming Day earlier this week! #RSspirit pic.twitter.com/1jUEaHY9Lr — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 19, 2020