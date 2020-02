Igaz, eredetileg mást szeretett volna a Forma-1 vezetése, de a Barcelonában ma kezdődő téli tesztelés előtt azért csak összejött egy közös fotózás.

Az új autók nélkül ugyan, de a mezőny mind a 20 versenyzője felsorakozott a célegyenesre, hogy mind álló-, mind mozgóképen megörökítsék a 2020-as „évfolyamot”. A pilótáknak az instrukciók szerint az idei évre kitűzött céljaikra kellett gondolniuk és elszántan kellett nézniük – a mozgóképes változatnál a kamera a versenyzők sorfala között ment végig, ezt a felvételt minden bizonnyal a közvetítések főcímében és egyéb promóciós anyagokban is viszontlátjuk majd.

Drivers gathering on grid for photo shoot: pic.twitter.com/YELvM83pfo

Drivers ready for a special photoshoot. #AMuS pic.twitter.com/ID203tMmIQ

Testing 1, 2, 3. On your marks, get set..#F1Testing pic.twitter.com/VGX4fR8Dku

— Alan Baldwin (@alanbaldwinf1) February 19, 2020