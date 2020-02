Lewis Hamilton két évvel ezelőtt állt át a teljesen növényi alapú táplálkozásra, azaz a veganizmusra, amit azóta folyamatosan méltat és ajánl is mindenkinek.

Bár a sportorvosok, táplálkozási szakemberek szerint a vegán étrend nem igazán passzol a Forma-1-es versenyzés követelményeihez, Hamilton számára láthatóan nem jelentett hátrányt, hiszen 2018-ban megszerezte ötödik, tavaly pedig hatodik világbajnoki címét is.

A négyszeres bajnok Sebastian Vettel tavaly elárulta, hogy ő is kipróbálta a veganizmust, de nem jött be neki a dolog, mostanra pedig kiderült, hogy a másik ferraris, Charles Leclerc is kísérletezett vele.

„Megpróbáltam vegán módra étkezni, de nem éreztem tökéletesnek. A táplálkozás nagyon egyénfüggő dolog” – mondta el a német RTL-nek az új F1 Ferrari, az SF1000-es bemutatóján, hozzátéve, hogy a vegyes táplálkozással is sikerült minden korábbinál jobb formába kerülnie 2020-ra.

„Nagyon sokat edzettem. Készen állok az idényre, jobban, mint valaha. Négy kilót leadtam. Egyértelműen felkészültebb vagyok most, mint tavaly, mert mostanra tudom, hogy mit várjak a Ferraritól.”