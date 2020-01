Noha 2020 már elkezdődött, a Mercedes hivatalosan még mindig nem kötelezte el magát a 2020 utáni időszakra. Noha pletykák szerint Lewis Hamilton már megkapta az új ajánlatát, és úgy tűnik, Toto Wolff is marad, elképzelhető, hogy nem úgy történik majd mindez, ahogy azt sokan gondolják.

Lawrence Stroll egy ideje már legyeskedik az Aston Martin körül, friss hírek szerint a Racing Point tulajdonosa múlt héten is találkozott az angol márka vezetőivel.

A téma azonban nem a Racing Point, hanem a Mercedes volt – legalábbis egy vad spekuláció szerint. Stroll állítólag Toto Wolff-fal közösen venné át a Mercedesnek talán már csak nyűgöt jelentő alakulatot, ezzel egy csapásra bajnoki esélyes beszállási lehetőséget biztosítva az Aston Martinnak.

Bernie Ecclestone szerint egyébként is furcsa, hogy a Mercedes még nem kötelezte el magát a folytatással kapcsolatban, így akár még lehet is valami a spekulációkban – ahogy az is megtörténhet, hogy az egészet egy unatkozó újságíró találta ki.