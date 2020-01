Kihirdették a női F1-ként is emlegetett, de Forma-3-as technikát használó W Series 2020-as versenynaptárát, amelyben az Egyesült Államok és Mexikó is helyet kapott. Austin és Mexikóváros naptárba kerülése egyben azt is jelenti, hogy ezen a két hétvégén a Forma-1 betétfutamaként versenyezhetnek a nők.

A széria május 30-án rajtol Szentpéterváron, összesen nyolc hétvégéből áll a naptár. A további öt helyszín a svédországi Anderstorp, az olaszországi Monza, a németországi Norisring, a nagy-britanniai Brands Hatch, illetve a hollandiai Assen.

Először mozdul ki a sorozat Európából, ahol egyébként a DTM betétfutamaiként rendezik a versenyeket.

“Örömmel üdvözöljük a W Seriest két olyan különleges Forma-1-es hétvégén, mint az austini és mexikóvárosi” – fogalmazott Ross Brawn, az F1 sportigazgatója.

“A lehetőség, hogy a hagyományosan nagyszámú amerikai és mexikói közönség testközelből láthatja a tehetséges női versenyzőket, még jobban ráirányítja majd a figyelmet a motorsport sokszínűségének fontosságára.”