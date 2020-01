Daniel Ricciardo nagy felfordulást vár a pilótapiacon 2021-re, sőt az ausztrál nem titkoltan abban is reménykedik, hogy akár a Ferrarihoz is igazolhat Sebastian Vettel helyére.

Ricciardót már korábban is emlegették a Ferrarival kapcsolatban, mivel azonban Charles Leclerc-t 2024-ig lekötötte a csapat, az ausztrálnak csak akkor lehet esélye, ha Vettel(lel) nem hosszabbít(anak) Maranellóban.

Vettel sorsa még nagyon is nyitott kérdés, sok függhet az idei teljesítményétől is, Ricciardo azonban úgy érzi, mindig is ott lesz a neve a Ferrari listáján.

“Gondolom, mindig ott leszek az opciók között. Az olasz gyökereim miatt mindig is emlegettek a Ferrarival kapcsolatban” – mondta Renault-nál idén lejáró szerződésű Ricciardo.

“Jó, hogy beszélnek rólam, és hogy a folyamatosan repkedő nevek között én is benne vagyok egy szűk körben.”